TVCC honors students for winter term

ONTARIO – Students from throughout Malheur County received academic honors during winter quarter at Treasure Valley Community College.

By city, they include:

President’s List (4.0 GPA)

Adrian – Thane-Carter LeRoy Bayes.

Nyssa – Whitney Ann Thornley.

Ontario –Tyra Bailey Hernandez; Joshua Marlin Kangas; Rachel Noelle McKea; Carlos Andrey Nunez; Katelyn Diane Oester; Melanie Ann Tucker; Carly Yager.

Vale – Neal Bowker Kennington; Kevin Locke.

Dean’ s List (3.75 -3.99 GPA)

Nyssa – Osvaldo Bahena; Kaleb Draper.

Ontario – Alan Delacueva-Trejo; Jace W England; Jasyn Shiva McPherson; Eli Chyan Thiel; Jesse Wynn.

Vale – Alysa Dotson; Philip D Hansen; Brecca Marvin; Helen Zanabriga Silva.

Honor Roll (3.50 – 3.74 GPA)

Nyssa – Christopher D Ramirez; Lauren Faith Sapp.

Ontario – Jenna Marie Bolyard; Abbigail Rose Hally; Charity Angelique Jones-Berube; Jason Lindsey; Wyat Clayton Lohr; Brody Odell Oyloe; Rance Joe Prentiss; Adam Rivera Jr.; Artem Rozhko; Alejandro Ruvalcaba; Nathan Elliott Trenkel.

Vale – Miguel Ortiz; Rylie Alexis Stokes; Austin James Tolman; Cadence Jordan Tolman.

