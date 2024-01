Students earn honors at Treasure Valley Community College

ONTARIO – Local students have been named to the academic honors lists for fall term at Treasure Valley Community College. By city, these include:

President’s List (4.0 GPA)

Nyssa – Lauren Faith Sapp, Whitney Ann Thornley.

Ontario –Kylie Breanna Bailey, William Beckham, John Ernster, Katelyn Diane Oester, Mecarte Olsen, Angel Julian Vega.

Vale – Alysa Dotson, Neal Bowker Kennington, Kevin Locke.

Dean’ s List (3.75 -3.99 GPA)

Adrian – Thane-Carter LeRoy Bayes.

Nyssa – Adan Bautista, Zachary Robert Kausler

Ontario – Erlinda Maria Carpio, Jordan Groat, Tyra Bailey Hernandez, Amber Ranee Heyne, Tristen Jaimez, Amelia Riley, Emma N Roberson, Tysen Roldan, Alejandro Ruvalcaba, Eli Chyan Thiel, Victoria Rose Troester, Melanie Ann Tucker, Kye Landon Yraguen.

Vale –Brecca Marvin, Rylie Alexis Stokes.

Honor Roll (3.50 – 3.74 GPA)

Harper – Shawn Thomson.

Nyssa – Kayno Flores Elizondo, Christian James Mardock, Nathaniel Manuel Marquez, Michael Sapp.

Ontario – Eduardo Amescua, Alan Delacueva-Trejo, Abbigail Rose Hally, Karson Edward Jones, Rachel Noelle McKea, Jasyn Shiva McPherson, Mykaelyn Rose Mekkam, Artem Rozhko, Corbin Dallas Sanchez, James Lee Trueax, Jesse Wynn.

Vale – Sydney Mae Hager.

