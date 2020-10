Free ELECCIÓN 2020

Casey Walker, en la boleta electoral de noviembre como candidato a alguacil del condado de Malheur, habló sobre el trabajo a principios de este año, pero no respondió a solicitudes de entrevistas recientes sobre su campaña.

En todo Oregon, las boletas se envían por correo esta semana para las elecciones del 3 de noviembre de 2020. (Foto de archivo/Enterprise)

Nota del editor: Este proyecto del Enterprise para brindar cobertura electoral en español fue producido con el apoyo de una subvención del American Press Institute.

VALE - Tras una carrera policial de 22 años en el condado de Malheur, Casey Walker está desafiando al titular, Brian Wolfe, por el puesto de alguacil del condado de Malheur.

Walker, nacido en Nyssa, pasó 18 años como oficial en la oficina del alguacil después de que lo contrataron en 1998. Dejó la agencia en 2016 y se unió al Departamento de Policía de Ontario como oficial.

Walker no respondió a las solicitudes de entrevistas por teléfono ni por correo electrónico del Enterprise. A principios de este año, le dijo al Enterprise que se necesitaba un cambio en la oficina del alguacil.

Según los informes de financiación de campañas de la División de Elecciones del estado, Walker ha recaudado $ 2,000 en efectivo y donaciones. Desde las elecciones primarias de mayo, ha registrado una sola donación de $ 200.

“Es necesario que haya un mejor servicio”, dijo Walker.

Como alguacil, Walker dijo anteriormente que trabajaría para implementar patrullas de 24 horas en el condado. Actualmente, de mayo a agosto, los ayudantes del alguacil no patrullan activamente durante una o dos horas al día.

Walker, quien trabaja como oficial de recursos escolares, dijo que se concentraría en hacer cumplir las ordenanzas y elevar el perfil de la oficina del alguacil en las escuelas.

En la misma entrevista, Walker dijo que no planea tomar una licencia de su puesto en la agencia de la ciudad durante su campaña.

Walker se postuló previamente para sheriff en el 2016 sin figurar en la boleta.

Su tiempo con la policía de Ontario, dijo, lo ha ayudado a comprender el funcionamiento de una "máquina bien engrasada".

“El liderazgo, la fraternidad, todo es simplemente mejor. Eso es algo que quiero aportar ”, dijo Walker.

INFORMACIÓN ELECTORAL:

-Regístrese para votar en línea AQUÍ

-NOTA: Si usted se ha mudado de hogar, actualice su registro de votante. Las boletas de votación no se enviarán a su nueva dirección como cualquier otro correo.

-Solicite una boleta de voto en ausencia si estará fuera de casa AQUÍ.

-Último día para enviar la boleta por correo: martes, 27 de octubre

-Fecha de la elección: martes, 3 de noviembre

