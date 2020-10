Free ELECCIÓN 2020

El alguacil del condado de Malheur, Brian Wolfe, presenta a los votantes un enfoque conservador en el presupuesto y la política mientras destaca sus años de experiencia policial en su campaña por la reelección.

El alguacil del condado de Malheur, Brian Wolfe, busca la reelección en la boleta electoral del 3 de noviembre de 2020 (foto del archivo del Enterprise).

Nota del editor: Este proyecto del Enterprise para brindar cobertura electoral en español fue producido con el apoyo de una subvención del American Press Institute.

VALE - El alguacil del condado de Malheur, Brian Wolfe, es un hombre ocupado.

Un miércoles, semanas antes de la votación en la que se enfrenta a otro candidato, Wolfe dijo que estaba haciendo malabares con una reunión de Zoom sobre "la crisis relacionada con la falta de vivienda" y reuniones con el representante estatal Mark Owens (R-Crane) y un intenso programa contra el tráfico de drogas, además de “tareas diarias”.

Para Wolfe, quien ha estado en el cargo durante más de nueve años, esas tareas podrían incluir el cumplimiento de cualquiera de los 60 estatutos estatales que enumeran los deberes del alguacil.

La Oficina del Sheriff del condado de Malheur supervisa una división criminal - "los hombres y mujeres en la calle mientras investigan crímenes" - un centro de despacho y la cárcel, dijo Wolfe. Los diputados a menudo brindan ayuda para las llamadas a otras 16 agencias en el condado, incluidos los departamentos de policía y bomberos, Treasure Valley Paramédicos y el Departamento de Obras Públicas de Vale.

En su tiempo libre, Wolfe ayuda a los ganaderos locales a marcar y trabajar su ganado, así como a encontrar un lugar en su propiedad para un pozo, según la Asociación del Sheriff del Estado de Oregon.

Después de trabajar como oficial para el Departamento de Policía de Nyssa durante menos de un año, Wolfe se unió al Departamento de Policía de Ontario en 1992, y ahí fue oficial durante aproximadamente cuatro años y medio. Fue contratado como alguacil del condado de Malheur en 1997 y ascendió a alguacil en el 2011 después de que el ex alguacil Andy Bentz renunciara.

Según los informes de financiación de campañas estatales, Wolfe ha recaudado $ 9,384 para su campaña. Eso incluye las contribuciones recientes de $1,000 de Cairo Self Storage de Ontario y Larry Williams de Tree Top Ranches of Boise y $ 500 de Harry Bettis, un ganadero de Boise; Bentz Insurance de Vale, Rex Maag, un ganadero de Vale; Bentz Solutions de Ontario y Oregon Propane PAC de Wilsonville.

“La experiencia importa”, dijo Wolfe, al igual que el conocimiento del presupuesto, las relaciones con los ciudadanos y otras agencias, y el personal bien capacitado.

Dijo que se considera política y económicamente "muy conservador".

En un mundo perfecto, dijo Wolfe, la oficina del alguacil podría permitirse emplear más personal y "brindar un mejor servicio del que podemos brindar ahora".

"Pero también sé que no hay margen de maniobra en el presupuesto con el condado de Malheur", dijo. "Tienes que trabajar con lo que tienes".

Desde que Wolfe asumió el cargo, él y su personal trabajaron arduamente para que el condado de Malheur fuera designado como un área de tráfico de drogas de alta intensidad, dijo.

“¿Por qué es eso ventajoso? Porque podemos obtener más ayuda para combatir la guerra contra las drogas, y obtenemos un poco de dinero para ayudar con eso ”, dijo. "Habiendo dicho eso, estamos en un modo de crisis en este momento".

La designación también permite que otras agencias estatales y federales envíen ayuda cuando la oficina del alguacil esté investigando ese tráfico.

"Es lamentable que Oregon como estado no se lo tome tan en serio como probablemente debería", dijo. “Hace un par de años, los delitos de posesión por primera vez se redujeron de delitos graves a delitos menores, y es casi imposible que alguien vaya a prisión por un delito relacionado con las drogas, a menos que sea una gran cantidad y posiblemente múltiples delitos. Pero a nivel local, tenemos que trabajar más duro en la aplicación de los narcóticos ilegales ”.

La principal prioridad de Wolfe es resucitar el comando que se ocupa de los narcóticos, dijo. El grupo estaba compuesto por personas de la oficina del alguacil, el Departamento de Policía de Ontario, el Departamento de Policía de Nyssa y la Policía del Estado de Oregon, hasta que algunas agencias limitaron su participación por razones presupuestarias.

"Estamos reconstruyendo ese grupo y está tomando mucho de mi tiempo”, dijo Wolfe.

La oficina del alguacil reporta menos delitos cuando el grupo está operando, dijo Wolfe.

“Tenemos menos violencia en el condado. Tenemos menos robos y atracos ”, dijo.

"Siempre estamos buscando formas de servir mejor a la gente", dijo. "Si pudiéramos, tendríamos cobertura las 24 horas durante todo el año".

Wolfe dijo que no es ningún secreto que desde mayo hasta agosto, la oficina del alguacil no proporciona patrullas las 24 horas.

"Siempre ha sido una prioridad para mí", dijo Wolfe. “La forma en que se hace es agregando personas, y eso tiene un costo. Y actualmente, el condado de Malheur, para ser franco, realmente no se lo puede permitir ".

Hace tres años, Wolfe comenzó a hacer que él mismo, el subalguacil, el teniente, el sargento y los detectives se turnaran para patrullar temprano en la mañana, lo que redujo el intervalo de tiempo a entre una y dos horas, dijo.

En el 2015, Wolfe fue involucrado en una demanda federal presentada en su contra por el ex subalguacil Brad Williams, quien recibió $ 475,000 del condado después de alegar que enfrentó discriminación religiosa por parte de Wolfe, un miembro de la Iglesia mormona, y que fue despedido ese año en parte porque se quejó de la mala gestión en la oficina del alguacil. Wolfe negó las acusaciones.

Se negó a entrar en detalles sobre la demanda en una entrevista reciente con el Enterprise, pero dijo: "Tomamos una decisión que creemos que fue la correcta".

“Ahora, gestionamos todo por la compañía de seguros y nuestro fiscal del condado antes de tomar cualquier medida”, dijo, dos medidas que espera evitarán que vuelva a ocurrir una situación similar. "Solo estamos tratando de examinar eso un poco más de cerca antes de hacer esas cosas ahora".

La cárcel del condado de Malheur, que normalmente alberga hasta 104 reclusos, se encuentra actualmente a la mitad de su capacidad para mantenerlos socialmente distanciados.

“Algunas de esas personas no se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones, y ahí es donde entra en juego el impacto en la tasa de criminalidad local”, dijo.

El otro gran desafío que Wolfe no esperaba es "la atmósfera política de hoy", dijo. “Puede que tú y yo no estemos de acuerdo en temas políticos, pero para mí, esa no es razón para agredirnos. No hay razón para que nos caigamos mal y nunca volvamos a hablar, y me sorprende incluso la violencia que se ha demostrado por parte de personas que ven las preocupaciones políticas de manera diferente. Y eso también ha afectado a la oficina del alguacil al tener que responder a ese tipo de cosas ".

Wolfe dijo que el condado de Malheur necesita más empleos con salarios dignos y viviendas asequibles, y que una economía más estable ayudaría a reducir el crimen.

La tasa de pobreza del condado estaba 21% el 1ro de julio de este año, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Wolfe está actualmente en la junta de Community in Action en Ontario, una organización sin fines de lucro que ha estado abordando el problema de las personas sin hogar.

Con más del 34% de la población del condado de Malheur siendo hispana o latina, según datos del censo, Wolfe dijo que la oficina del alguacil ha trabajado activamente para contratar más empleados hispanos y ofrece un pago adicional al personal que es bilingüe, dijo.

Wolfe también se asoció con Lifeways en Ontario para un programa de desviación de la cárcel para reclusos, que dijo que ha sido "nada más que exitoso".

El programa encuentra recursos, tratamiento y medicamentos si es necesario para las personas que enfrentan crisis de salud mental, que a menudo terminan en la cárcel por cometer delitos menores.

"Lo que encontramos", dijo, "es que algunas de esas personas que fueron alojadas repetidamente en una cárcel, cuando se aplicaron los servicios y se realizó un seguimiento después de la cárcel, esas personas no regresaban a la cárcel".

Un teniente del representante de Lifeways y Correcciones Comunitarias del Condado de Malheur fue invitado a Washington, DC, para hacer una presentación sobre el programa, dijo.

“Las cárceles y las prisiones están llenas de personas que sufren crisis de salud mental y ese no es el lugar adecuado para ellos”, dijo Wolfe.

Si bien está satisfecho con el éxito de la asociación, dijo: “Eso no significa que no nos quede mucho por hacer para abordar los problemas de salud mental en el condado de Malheur y Oregon. Nos queda."

Pero Wolfe, con casi una década de experiencia como alguacil, dijo que todavía busca formas de mejorar. "No me importa quién eres, siempre hay espacio para mejorar".

INFORMACIÓN ELECTORAL:

-Regístrese para votar en línea AQUÍ

-Último día para registrarse: martes, 13 de octubre

-NOTA: Si usted se ha mudado de hogar, actualice su registro de votante. Las boletas de votación no se enviarán a su nueva dirección como cualquier otro correo.

-Solicite una boleta de voto en ausencia si estará fuera de casa AQUÍ.

-Último día para enviar la boleta por correo: martes, 27 de octubre

-Fecha de la elección: martes, 3 de noviembre