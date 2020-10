Free ELECCIÓN 2020

ELECCIÓN 2020: Los funcionarios locales predicen una participación récord para las elecciones del 3 de noviembre, ya que los votantes del condado de Malheur ayudarán a elegir a un presidente y también a decidir las contiendas locales claves para el comisionado y el sheriff del condado.

El "centro" de Ironside generalmente es un lugar tranquilo, con un puesto de buzones de correo que sirven como oficina de correos. El precinto de Ironside registró una participación de casi el 100% en las elecciones presidenciales de 2016. Los 37 votantes registrados allí emitieron sus votos, pero uno fue rechazado. (Les Zaitz / Enterprise)

Nota del editor: Este proyecto del Enterprise para brindar cobertura electoral en español fue producido con el apoyo de una subvención del American Press Institute.

VALE - Ahora es el turno de los votantes.

Casi 17,000 votantes en el condado de Malheur expresarán su opinión para ayudar a resolver la cuestión política del año: ¿Quién será presidente en enero de 2021?

Las boletas se enviaron por correo esta semana a un número récord de votantes registrados en todo el condado.

Según las cifras del 6 de octubre, el condado tenía 16,757 votantes registrados, 2,592 más que en las últimas elecciones presidenciales. Gran parte de eso proviene de registros de votantes que no están afiliados a ningún partido – una categoría superior al 51% con respecto a las elecciones de 2016, lo que agrega 2,423 votantes a las listas.

El martes fue el último día para registrarse para votar.

En el condado de Malheur, los votantes decidirán sobre el nuevo comisionado del condado de Malheur, si devolverán al alguacil Brian Wolfe al cargo y si Vale tendrá un nuevo alcalde. Las boletas incluirán opciones para el Senado de Oregon, la Cámara de Oregon, la Cámara de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos.

El evento principal es el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el ex-vicepresidente Joe Biden.

“Mucha gente está preocupada por la dirección del estado y del país”, dijo el representante estatal Mark Owens, republicano en Crane, quien representa al condado de Malheur. "Creo que vamos a tener una participación récord".

El senador estatal Lynn Findley, republicano de Vale, dijo que el interés en las elecciones es intenso y que "ambos lados son bastante intensos".

Mientras viaja por su extenso distrito, Findley le toma el pulso a la política local.

"Estamos tan polarizados", dijo Findley. “Está atrincherando a ambos lados más de lo que ya lo estaban. Eso es un flaco favor para todos ".

John Gaskill, presidente del Comité Central Republicano del Condado de Malheur, dijo que puede que los votantes estén agotados por la pandemia y la intensidad de la política. Aún así, necesitan usar su boleta para ayudar a resolver las carreras desde el presidente hasta los ayuntamientos locales.

Gaskill no está seguro de cómo interpretar el creciente número de votantes registrados como no afiliados.

“Quizás la gente deja de afiliarse porque simplemente no quiere estar demasiado alineada con los partidos políticos y quizás no quiere ser bombardeada por contactos políticos”, dijo.

Sammy Castonguay, presidente del Comité Central Demócrata del condado de Malheur, dijo que los demócratas se dan cuenta de que están en minoría y cree que los votantes más progresistas del condado de Malheur podrían encontrar un hogar político en el partido.

Dijo que siente que “mucha gente está haciendo activismo individual”, no necesariamente en apoyo de un partido político en particular. "Tengo la sensación de que hay mucha energía política no dirigida".

En 2016, Trump gańo el condado de Malheur, obteniendo el 70% de los votos.

Ese año, participó el 75% de los votantes del condado de Malheur, ligeramente por debajo de la participación estatal de 80%.

La participación de votantes varió ampliamente entre los 24 distritos electorales del condado.

La participación más alta en 2016 fue en la zona rural de Ironside, donde 37 de los 37 votantes elegibles emitieron sus votos. Una boleta fue rechazada, dejando una tasa de participación de 97.3%. Otras altas tasas de participación se registraron en Arock (92.7%) y Juntura (92.6%).

La participación más baja se registró en la parte este de Ontario, en la que participaron poco más de la mitad de los votantes (55.9%). Nyssa registró la segunda peor tasa de participación con un 62.5%.

Y 171 personas que entregaron sus boletas no votaron por un presidente.

Las boletas deben entregarse antes del martes 3 de noviembre. La secretaria del condado de Malheur, Gayle Trotter, aconseja que las personas envíen sus boletas por correo a más tardar el martes 27 de octubre. Después de eso, pueden depositarse en las urnas de todo el condado.

Trotter también urge a los votantes a que presten mucha atención a las instrucciones de votación, incluido cómo usar el sobre secreto y dónde firmar la boleta. En 2016, 201 papeletas fueron rechazadas por diversas fallas. En las primarias de mayo de este año, se rechazaron 119 votos.

Gaskill y Castonguay dijeron que la discusión nacional sobre el fraude electoral podría tener un impacto en los votantes de Oregon aunque el voto por correo ha sido la regla durante 20 años.

Gaskill dijo que Oregon está en "buena forma" para la votación por correo, aunque le preocupa que "algunas personas van a escuchar esa charla" sobre un posible fraude.

“El historial de Oregon no se ha visto afectado por ningún grado de fraude”, dijo.

“No veo ningún problema en Oregon”, dijo, y dijo que la oficina del secretario del condado de Malheur “hace un buen trabajo” procesando las boletas.

Castonguay dijo que la votación de Oregon está a salvo del fraude.

“Su buzón es su urna en Oregon”, dijo.

Dijo que el Partido Demócrata en el estado trabajará para reducir cualquier temor de que algo haya cambiado en la votación de Oregon.

“Nada es diferente”, dijo.

INFORMACIÓN ELECTORAL:

-NOTA: Si usted se ha mudado de hogar, actualice su registro de votante. Las boletas de votación no se enviarán a su nueva dirección como cualquier otro correo.

-Solicite una boleta de voto en ausencia si estará fuera de casa AQUÍ.

-Boletas enviadas por correo: miércoles, 14 de octubre

-Último día para enviar la boleta por correo: martes, 27 de octubre

-Fecha de la elección: martes, 3 de noviembre

