Esta lista de reproducción incluye cinco videos sobre los conceptos básicos de la cuarentena en el Condado de Malheur. Con la alta tasa de infección de Covid en el condado, cada vez más personas se les pide que se pongan en cuarentena después de estar expuestas a alguien con el virus. El Enterprise habló con un rastreadora de contactos del condado para averiguar lo que significa poner en cuarentena.

Una vez que una persona da prueba positiva en Covid, un equipo de rastreadores de contactos trabaja para rastrear a cualquier persona que entró en contacto significativo dentro de un período determinado. Los contactos deben entonces poner en cuarentena durante 14 días a partir de la última vez que tuvieron interacción en persona con el paciente de Covid. (The Enterprise/Rachel Parsons)

Para navegar por los vídeos, haga clic en el menú de la barra en la parte superior derecha de la ventana de vídeo.

¿Tiene una noticia? Contactar Rachel Parsons a [email protected]

