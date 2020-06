CONDADO DE MALHEUR Y CORONAVIRUS

La directora comparte cinco cosas para ayudar a mantenerse saludable y retrasar la propagación de la enfermedad y el departamento anunció los criterios de prueba COVID-19 ampliado abordan las disparidades.

Hay prueba gratis en Ontario miércoles 1 de julio. (The Enterprise/Yadira Lopez)

En este video, Sarah Poe, directora del Departamento de Salud del Condado de Malheur, se sentó y habló con la Enterprise sobre lo que significa la segunda fase de reapertura económica para el condado y sus residentes.

El Departamento de Salud del Condado de Malheur (MCHD) anunció el miércoles 24 de julio está siguiendo las nuevas pautas revisadas de la prueba COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) para priorizar las poblaciones desatendidas y mejorar la equidad. Los nuevos criterios incluyen síntomas ampliados y pruebas para personas sin síntomas que se ven desproporcionadamente afectadas por el coronavirus. El Grupo de trabajo COVID-19 del condado de Malheur ofrece pruebas gratuitas a las personas que cumplen con los criterios revisados ​​en varios sitios de pruebas de acceso.

Prueba gratis en Ontario 1 de julio. (El Departamento de Salud del Condado de Malheur)

¿Tienes una noticia? Contactar Rachel Parsons a [email protected]

