Vale Class of 2023 graduates May 21

Vale High School will send its Class of 2023 into the world with diplomas on Sunday, May 21.

The ceremony starts at 3 p.m. in the Vale High School gymnasium.

The class is led by valedictorians Eli Mendieta, Lainey Cummings, and Jessica Dotson, and salutatorians McKenzie Cade and Ali Aldred.

Clockwise from top left: Vale High School valedictorians Eli Mendieta, Lainey Cummings, Jessica Dotson, and salutatorians McKenzie Cade, Ali Aldred. (Vale High School photos)

The class list includes:

Makayla Abundez-Hinojosa

Eli Aldred

Ali Aldred

Evelin Ruiz Alvarado

Giselle Bahena

Trevor Bates

Courtney Bourasa

Andres Cabrera

McKenzie Cade

David Chudleigh

Maddy Churchill

Ethan Cleaver

Tycie Climer

Steven Colyer

Mikaya Cooper

Owen Crane

Lainey Cummings

Silas Currey

Carson Dayton

Jessica Dotson

Grace Flynn

Will Friend

Paul Gard

Jacquelin Gonzalez

Jaxen Hackler

Sydney Hager

Becca Hines

Caitlyn Hyde

Adriana Ishida

Levi Justus

William Hamilton Kreiter

Charlie Lamb

Trace Marks

Levi Martin

Juan Medrano

Kinsey Meisinger

Eli Mendieta

Billie Miller

Daniel Millan Ortiz

Maja Osterberg

Braiden Parrett

Brenda Ramirez-Gonzalez

Chad Rindlisbacher

Alexis Ross

David Soto-Alfaro

Coy Schaffeld

Iziah Shaw

Darin Smith

Rylie Stokes

Trent Thomas

Cady Tolman

Ashlyn Valles

Kaidynce Williams

Tanner Zehr

HOW TO SUBSCRIBE – The Malheur Enterprise delivers quality local journalism – fair and accurate. You can read it any hour, any day with a digital subscription. Read it on your phone, your Tablet, your home computer. Click subscribe – $7.50 a month.